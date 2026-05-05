Пять рейсов задержали и один отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 5 мая

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 4 мая. Об этом в Росавиации сообщили в 23:58 в понедельник.

По данным на 08:30 вторника, 5 мая, в воздушной гавани задерживается вылет четырех самолетов. Борт в Хургаду покинет столицу ПФО в 10:00 вместо 00:30, в Москву — в 11:40 вместо 09:40, в Шарм Эль Шейх — в 12:20 вместо 01:10, в Санкт-Петербург — в 13:20 вместо 11:20.

Рейс FV6108 авиакомпании «Россия» из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург сегодня отменили. Авиалайнер должен был отправиться в город на Неве еще вчера вечером.

Также известно о задержке одного рейса — по данным онлайн-табло воздушной гавани им. Чкалова, речь идет о самолете Москва — Нижний Новгород, прибытие которого ожидалось в 08:30.

Стоит отметить, что перенос времени рейсов фиксировался в аэропорту столицы Приволжья и днем ранее.