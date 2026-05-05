20 домов и 207 участков подтоплено в Красноярском крае

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся напряжённой. На реках сохраняются колебания уровней.
Как сообщили в краевом ГУ МЧС России, на Большом Кемчуге у села Большой Кемчуг вода стоит на 469 см (опасная отметка — 470 см). На Усолке у села Троицкое уровень поднялся до 737 см при опасной отметке 660 см. На Агуле у села Петропавловка-1 — 551 см (опасная отметка 570 см).
Вода продолжает стоять на пойме на Чулыме (сёла Красный Завод и Новобирилюссы), Сыде (село Отрок), Анже (село Агинское) и Агуле (Петропавловка-1).
В ближайшие сутки ожидается рост уровней на Чулыме и Кане. Возможен выход на пойму на Муре (село Ирба), Подкаменной Тунгуске (село Ванавара) и Вельмо (посёлок Вельмо).
Всего в регионе остаются подтопленными 20 жилых домов, 207 приусадебных участков и 24 участка автодорог. Проводится оповещение жителей и мониторинг. Ситуация под контролем правительства края и МЧС.
