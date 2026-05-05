Стоимость электронных проездных изменится в Нижнем Новгороде с мая

С мая месяца увеличены тарифы на общественный транспорт для учащихся и некоторых категорий льготных пассажиров, как проинформировали в компании «Ситикард».
Новый прайс-лист для льготных пассажиров на городских и пригородных маршрутах предусматривает следующие цены: проездной билет на 20 путешествий обойдется в 300 рублей, на 40 поездок — в 600 рублей, а безлимитный месячный абонемент — в 960 рублей.
Для школьников, пользующихся городскими и пригородными линиями, установлены тарифы: 300 рублей за 20 поездок, 600 рублей за 40 поездок и 900 рублей за 60 поездок. Месячный безлимитный проездной для школьников теперь стоит 1050 рублей.
Студенты, передвигающиеся по городу, могут приобрести абонемент на 40 поездок за 600 рублей или на 60 поездок за 900 рублей. Месячный безлимитный проездной для студентов также установлен в размере 1050 рублей.
В дополнение, для студентов, перемещающихся как в пределах города, так и за его пределами, остается в силе прежняя скидка 50% на электронный кошелек.
С 5 мая текущего года возможно пополнение транспортной карты по предыдущим тарифам только через NFC-технологию.
Ранее региональные льготы начнали действовать в нижегородских поездах с 24 апреля.