«Ведомости»: Россияне начали скупать у банков залоги в виде квартир и машин

В первом квартале 2026 года российские банки зафиксировали рост покупательского интереса к залоговому имуществу, преимущественно к автомобилям. Об этом во вторник, 5 мая, пишут «Ведомости».
Имущество переходит в собственность банков в случаях, когда заемщики не могут выполнять обязательства по кредитам. Первоначально такие активы выставляются на торги. Если покупатель не находится, кредитная организация оставляет имущество за собой и реализует его самостоятельно через собственные витрины залогового имущества или сторонние площадки.
Подобные предложения привлекают покупателей сниженной стоимостью, что частично связано с наличием обременений. Дополнительным фактором является то, что продавцом выступает банк, что снижает риски мошенничества.
Рост интереса к залоговым активам объясняется ситуацией на кредитном рынке. На фоне высокой ключевой ставки и ужесточения условий кредитования часть заемщиков перестала справляться с ипотечными и автокредитами, что увеличило объем проблемных активов у банков. В результате покупатели все чаще рассматривают залоговое имущество как альтернативу стандартному вторичному рынку, передает газета.
