В Китае из-за мощного взрыва на заводе фейерверков погибли 21 человек

Число погибших в результате взрыва на заводе фейерверков в провинции Хунань Китая выросло до 21 человека. Как сообщает Центральное телевидение КНР, травмы различной степени тяжести получил еще 61 человек. Инцидент произошел 4 мая в 16:43 по местному времени в городе Люян.
Из-за взрыва также получили повреждения здания в радиусе 300−400 метров. Для ликвидации последствий в городе были задействованы 482 специалиста и пять спасательных групп. Два склада с порохом на территории завода пока продолжают представлять угрозу. На месте работают экстренные службы и пожарные.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ужесточить безопасность на подобных объектах по всей стране.
Как писал KP.RU, ранее в городе Бристоль на юго-западе Великобритании произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. В полиции уверены, что взрыв не связан с терроризмом.