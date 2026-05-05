Похищенная в Мьянме россиянка рассказала, кто помог ее освободить

Ключевую роль в освобождении россиянки, похищенной в Мьянме для работы в мошенническом центре, сыграли МВД России и российское посольство. Об этом сама девушка заявила «РИА Новости».
«Первоначально основную работу проделали МВД России и посольство России в Мьянме. Именно эти люди действительно решали вопросы, связанные с моим местонахождением, передвижением и безопасностью. Я отправила свою локацию, и это значительно упростило задачу», — рассказала россиянка.
Она подчеркнула, что одним из решающих факторов для ее освобождения стала возможность выслать свою геолокацию. По словам девушки, ситуация сопровождалась сильным психологическим давлением.
Она также добавила, что до этого обращалась в сторонние сервисы, которые занимаются вызволением людей из подобных ситуаций, однако это не принесло результата.
Девушку освободили 20 апреля. Как сообщили в посольстве, операция прошла успешно, в ней также приняли участие представитель МВД России во Вьетнаме и мьянманские силовые структуры.
Ранее вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников рассказал РБК, что в Мьянме освободили россиянку, которую похитили под предлогом работы переводчиком в крупной компании в Таиланде. Вместо этого у девушки отобрали документы и заставили работать в мошенническом центре.
