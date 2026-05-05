Раскрыта личность водителя, совершившего наезд на людей в Лейпциге

Водитель, наехавший на толпу людей в немецком Лейпциге, является гражданином Германии, ему 33 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер, передает Tagesschao.
Мужчина родился в Германии и проживает в регионе Лейпцига. Ранее он попадал в поле зрения полиции, но не по серьезным основаниям.
В настоящее время «нет никаких доказательств причастности каких-либо других лиц», подчеркнули в прокуратуре. Также нет оснований полагать, что у преступника был политический или религиозный мотив, добавили в ведомстве. Расследование ведется по подозрению в двойном убийстве и как минимум двух покушениях на убийство.
Вечером 4 мая Radio Leipzig сообщило о наезде внедорожника Volkswagen на группу людей в центре Лейпцига. Не менее двух человек погибли, несколько были ранены. По данным прокуратуры и полиции Лейпцига, погибшие — 63-летняя женщина и 77-летний мужчина, пишет N-TV. Полиция назвала инцидент амок-атакой.
Амок — это внезапный приступ неистовой ярости и слепой агрессии, сопровождающийся резким двигательным возбуждением, при котором человек (обычно бегом) нападает на людей или разрушает все вокруг.
Часть площади Аугустусплац и прилегающая к ней территория оцеплены. Водителя автомобиля задержали, в полиции заявили, что он «больше не представляет угрозы».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».