Прошедшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет

Минувшей ночью температурные столбики в Москве не опустились ниже отметки плюс 14 градусов, что сделало ее самой теплой для 5 мая за последние 55 лет, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 14 градусов, 5 мая такая теплая ночь была лишь однажды в Москве, в 1979 году», — сказал синоптик. По его словам, ночь 5 мая 1979-го стала второй самой теплой за 55-летний период наблюдений.
Накануне Леус рассказал, что в столице температура воздуха 4 мая к полудню достигла плюс 23,1 градуса, что стало самым высоким показателем с начала года.
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин также пообещал москвичам летнюю погоду до четверга, 7 мая. В столице будет солнечно, температура воздуха в дневные часы достигнет плюс 21−26 градусов, а на юге, юго-востоке Москвы и Московской области потеплеет до плюс 26−28 градусов.
