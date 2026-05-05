Платье из кинопленки и живая статуя: самые яркие образы Met Gala 2026

В первый понедельник мая Метрополитен-музей по традиции принял гостей ежегодного Met Gala. В этот раз представители модной индустрии собрались, чтобы осмыслить связь моды и культуры — этому соответствовал дресс-код «Fashion is art» («Мода — это искусство», — прим. «ВМ»). Выставка, приуроченная к балу, была посвящена теме «искусства одетого тела». 10 лучших образов с прошедшего бала — в материале «Вечерней Москвы».
Бейонсе.
Американская певица предстала в образе, созданном на заказ Оливье Рустеном — бывшим дизайнером Balmain, с которым она сотрудничала уже много раз. Самая известная их коллаборация — костюмы для ее выступления на фестивале Coachella в 2018 году.
Рианна и A$AP Rocky.
На певице — платье Margiela Couture от Гленна Мартенса из его дебютной коллекции для дома. На рэпере — мужской образ, созданный специально Матье Блази для Chanel: он делает мужскую одежду только для особых случаев, а не для продажи.
Мадонна.
Поп-артистка вышла на дорожку в образе от Saint Laurent с головным убором в виде корабля и в сопровождении девушек с повязками на глазах.
Стиви Никс.
Рок-певица посетила свой первый Met Gala, выбрав синее платье Zara, созданное Джоном Гальяно. В ее образе были использованы тюль, розы из шифона, а также украшения от Tiffany & Co.
Жанель Монэ.
Актриса и певица появилась в кутюрном образе, созданном специально для нее Кристианом Сириано. Артистка выбрала платье в пол, объединяющее природу и технологии: по всему наряду переплетались провода и растения. Образ дополнили движущиеся механические бабочки и стрекозы, размещенные по всему телу.
Хайди Клум.
Для темы этого года модель превратилась в настоящую живую скульптуру с помощью Майка Марино. Ее образ был создан с использованием латекса и спандекса, чтобы передать «неподвижность и присутствие мрамора, сохраняя при этом возможность движения и жизни внутри формы». Вдохновением для наряда послужили классические произведения искусства — «Христос под плащаницей» Джузеппе Саммартино и «Весталка под вуалью» скульптора Раффаэле Монти.
Ким Кардашьян.
Американская звезда появилась на красной дорожке в индивидуально созданном облегающем «бронированном» боди, разработанном художниками Алленом Джонсом и Уитакером Мейлемом. Ее образ отличился формованной металлической поверхностью, которая точно повторяет контуры тела, создавая эффект одновременно защитной брони и произведения высокой моды.
Анок Яй.
Судано-американская модель выбрала для сотрудничества креативного директора Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли. Вместе они решили выбрать концепцию «живой статуи» и остановились на образе Черной Мадонны. По словам модели, они хотели «передать послание».
SZA.
Артистка посетила Met Gala 2026 в платье золотисто-желтого цвета, созданном дизайнером Эмили Адамс Боде Оджла. Образ был дополнен аксессуарами с цветами и ракушками, а также прозрачной накидкой в виде крыльев бабочки.
Сабрина Карпентер.
Американская певица вместе со стилистом Джаредом Эллнером снова объединились с Dior, чтобы представить один из самых детализированных вариантов дресс-кода вечера. Ее глянцевое платье создано из множества рядов кинопленки — вся она взята из фильма 1954 года «Сабрина» с Одри Хепберн.
