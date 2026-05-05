В Североатлантическом альянсе признали, что Европе не хватает дальнобойного оружия. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса сообщает Politico.
«Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что Европе по-прежнему не хватает возможностей в вопросе дальних боевых действий», — пишут журналисты.
Так, предположили журналисты, в Германии начнут испытывать дефицит ракетного вооружения как только в стране сократится численность американского военного контингента. Берлин рассчитывал, что США разместят на базах ракеты большой дальности, способные наносить удары вглубь России. Но теперь эти «планы фактически мертвы». Так что теперь, жалуются в НАТО, в «сдерживании» России у НАТО появился пробел.
Ранее сообщалось, что власти США боятся передавать дальнобойные ракеты и самой Украине.
При этом российская сторона не раз предупреждала о серьезных последствиях таких действий Вашингтона. Так, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что возможные поставки американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине могут привести к опасному обострению отношений между Соединенными Штатами и Россией.