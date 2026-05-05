В Омске 9 Мая парад пройдёт без тяжёлой техники

В Омске 9 мая парад на Соборной площади пройдёт без участия тяжёлой бронетехники. Исключением станет только один танк времён Великой Отечественной войны.
Как сообщили власти, решение связано с текущей оперативной обстановкой. При этом пешая часть парада состоится в полном объёме — по площади промаршируют более тысячи военнослужащих Омского гарнизона.
Сразу после парада начнётся шествие «Бессмертный полк». Формирование колонны будет проходить на Красном Пути — от остановки «Улица Рабиновича» до библиотеки имени Пушкина. Начало движения запланировано на 10:30.
Маршрут пройдёт через Соборную площадь, улицу Ленина и Иртышскую набережную. Завершится шествие на бульваре Победы.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в очном формате. Также 9 мая в Омске планируется провести водную часть мемориального шествия.