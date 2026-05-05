Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 9 Мая парад пройдёт без тяжёлой техники

Из-за оперативной обстановки от прохождения тяжёлой техники отказались, в строю пройдут более тысячи военных.

Источник: Om1 Омск

В Омске 9 мая парад на Соборной площади пройдёт без участия тяжёлой бронетехники. Исключением станет только один танк времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили власти, решение связано с текущей оперативной обстановкой. При этом пешая часть парада состоится в полном объёме — по площади промаршируют более тысячи военнослужащих Омского гарнизона.

Сразу после парада начнётся шествие «Бессмертный полк». Формирование колонны будет проходить на Красном Пути — от остановки «Улица Рабиновича» до библиотеки имени Пушкина. Начало движения запланировано на 10:30.

Маршрут пройдёт через Соборную площадь, улицу Ленина и Иртышскую набережную. Завершится шествие на бульваре Победы.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в очном формате. Также 9 мая в Омске планируется провести водную часть мемориального шествия.