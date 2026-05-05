В Хабаровском крае выпустили более 13 млн мальков кеты в реку Анюй

На Анюйском рыбоводном заводе завершили сезон выпуска молоди кеты.

В Хабаровском крае на Анюйском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод» в естественную среду обитания выпустили 13 042 229 мальков кеты, — сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

Выпуск молоди прошёл в рамках государственного задания по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Рыба отправилась в реку Анюй, где ей предстоит адаптация и дальнейшее развитие в естественных условиях.

Как отмечают специалисты, это финальный и самый ответственный этап цикла. Молодь выращивали около полугода, тщательно контролируя условия содержания и кормление, чтобы рыба была готова к переходу в дикую среду. Весенний выпуск выбран не случайно — в этот период у мальков выше шансы на успешную адаптацию.

Перед выпуском работу проверила специальная комиссия: оценивались соблюдение технологии, качество молоди и соответствие объёмов нормативам. Нарушений не выявлено.

По сути, в реку отправили не просто цифру, а результат месяцев работы специалистов. Дальше — уже дело природы, течения и времени: выжить, вырасти и однажды вернуться.