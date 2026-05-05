Красноярцы смогут массово спеть песню «Смуглянка» в честь Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск присоединится к музыкально-патриотической акция, которая пройдет в рамках межрегионального патриотического проекта МАСС «Песня тоже воевала».
В рамках акции 7 мая в 14:00 в «Красноярском кадетском корпусе» (г. Красноярск, ул. Малиновского, 20) жители и гости города Красноярска смогут спеть песню «Смуглянка» все вместе в честь Дня Победы.
В этот день сотни детских и юношеских коллективов из России и зарубежных стран одновременно исполнят легендарную песню «Смуглянка».
