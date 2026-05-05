Молодежная команда «Норильский никель-2» завершила сезон в Высшей лиге по футзалу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте футболисты одержали победу над челябинским «Южным Уралом», а вот по сумме следующих трех встреч в ¼ финала плей-офф уступили медногорскому «Металлургу».
Первая игра четвертьфинала прошла в Медногорске и завершилась в пользу хозяев площадки со счетом 3:2.
Ответный матч, прошедший в Красноярске, запомнился волевой победой подопечных Николая Иванова.
Уступая по ходу матча 0:1, футболисты «Норильского никеля-2» смогли переломить ход встречи. Поочередно голы в ворота соперников забили Владислав Яковлев, Дмитрий Сильчин, Александр Налеухин и Глеб Беляков. На табло счет 4:1.
Третья, заключительная игра (серия длилась до двух побед одной из команд), осталась за «металлургами», которым удалось добиться разгромной победы — 11:2.
Уступив в четвертьфинале, «Норильский никель-2» завершил выступление в текущем розыгрыше Высшей лиги, при этом, по мнению специалистов, в целом оставил вполне приятные впечатления от игры за сезон.
Напомним, дублирующий (молодежный) состав профессионального мини-футбольного клуба «Норильский никель» был создан в 2022 году и стал важным этапом сотрудничества компании «Норникель» с Сибирским федеральным университетом. На сегодняшний день «Норильский никель 2» — единственная команда, представляющая Красноярский край в Высшей лиге по мини-футболу.
Депутат Красноярского горсовета Артемий Любушкин, наблюдавший за матчем, отметил, что игра была очень жесткая, особенно со стороны соперника. Много атак заставляли нервничать болельщиков и вратаря.
«То, что в Красноярске, на базе СФУ, создана такая команда, это очень здорово. В составе команды играют практически все студенты. Это будущие спортсмены, которые будут играть в суперлиге, представлять нашу страну на всероссийских и международных соревнованиях, а такие матчи являются очень хорошей коллаборацией. Хотелось бы, чтобы компании, неважно, крупный бизнес, средний или малый, больше внимания обращали на наш спорт, особенно на детско-юношеский», — подчеркнул Артемий Любушкин.