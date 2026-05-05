Молодежная команда «Норильский никель-2» завершила сезон в Высшей лиге по футзалу

«То, что в Красноярске, на базе СФУ, создана такая команда, это очень здорово. В составе команды играют практически все студенты. Это будущие спортсмены, которые будут играть в суперлиге, представлять нашу страну на всероссийских и международных соревнованиях, а такие матчи являются очень хорошей коллаборацией. Хотелось бы, чтобы компании, неважно, крупный бизнес, средний или малый, больше внимания обращали на наш спорт, особенно на детско-юношеский», — подчеркнул Артемий Любушкин.