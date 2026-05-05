MWM: Французские Rafale сопроводили русские Су-24М над Балтикой

В нейтральных водах Балтийского моря французские истребители Rafale сопроводили два российских бомбардировщика Су-24М. Такую информацию предоставило аналитическое издание Military Watch Magazine (MWM).
Французы прибыли на литовскую авиабазу Шяуляй в начале апреля, расположенную всего в 130 километрах от территории России. До этого они уже пытались вступать в ближний бой с российскими истребителями.
Обострение на Балтике происходит на фоне серьезных трений между Парижем и Москвой. Совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон не исключал отправки сухопутных войск на Украину, однако позже его риторика «сошла на нет» в этом вопросе.
В западной Африке, по данным MWM, российская авиация помогла властям Мали отразить атаки боевиков. Это произошло после того, как страна выгнала европейские войска и развернулась к Москве, что больно ударило по интересам французов.
Напомним, что 17 апреля экипажи французских Rafale уже едва не вступили в прямую схватку с российскими Су-30СМ из Калининградской области.