Нейросети будут обучать на госданных после одобрения ФСБ

В новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) появилась возможность обучения национальных и суверенных моделей на государственных данных, но только после согласования с ФСТЭК и ФСБ России. Документ также закрепляет ответственность операторов и владельцев ИИ за обеспечение информационной безопасности моделей. В Минцифры «Ъ» сообщили, что сейчас законопроект дорабатывается вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами.