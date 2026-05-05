Казахстанцам предлагали вернуть деньги: Генпрокуратура сделала заявление о ролике в Сети

Генеральная прокуратура Республики Казахстан предупреждает граждан!
В медиа-пространстве распространяется видеоролик под названием «Право Онлайн I Консультации и Поддержка», набравший свыше 240 тысяч просмотров. В нём от имени якобы государственного органа предлагается содействие в возврате денежных средств.
Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, было установлено, что этот видеоматериал создан с использованием технологий искусственного интеллекта (дипфейк). Его цель — ввести граждан в заблуждение и похитить денежные средства.
Важно отметить, что в Казахстане не существует государственного органа под наименованием «Агентство по контролю инвестиций», упоминаемого в этом видеоролике.
Использование образов сотрудников правоохранительных и государственных органов в таких материалах — один из способов повышения доверия к мошенническим схемам.
По поручению Генпрокуратуры МВД организована проверка для установления лиц, причастных к изготовлению и распространению этого видеоматериала. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
Генеральная прокуратура призывает граждан:
Проявлять бдительность.
Критически относиться к информации в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-ресурсах.
Не переходить по сомнительным ссылкам.
Не передавать личные данные или денежные средства третьим лицам.
Напоминаем, что государственные органы не оказывают услуги по возврату денежных средств через мессенджеры, социальные сети или сторонние онлайн-платформы.
В случае выявления подобных фактов, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы или сообщайте в «102».