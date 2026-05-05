Казахстанцам предлагали вернуть деньги: Генпрокуратура сделала заявление о ролике в Сети

В Генеральной прокуратуре заявили о распространении дипфейк-видео с использованием образа сотрудника прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Источник: Nur.kz

Генеральная прокуратура Республики Казахстан предупреждает граждан!

В медиа-пространстве распространяется видеоролик под названием «Право Онлайн I Консультации и Поддержка», набравший свыше 240 тысяч просмотров. В нём от имени якобы государственного органа предлагается содействие в возврате денежных средств.

Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, было установлено, что этот видеоматериал создан с использованием технологий искусственного интеллекта (дипфейк). Его цель — ввести граждан в заблуждение и похитить денежные средства.

Важно отметить, что в Казахстане не существует государственного органа под наименованием «Агентство по контролю инвестиций», упоминаемого в этом видеоролике.

Использование образов сотрудников правоохранительных и государственных органов в таких материалах — один из способов повышения доверия к мошенническим схемам.

По поручению Генпрокуратуры МВД организована проверка для установления лиц, причастных к изготовлению и распространению этого видеоматериала. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Генеральная прокуратура призывает граждан:

  • Проявлять бдительность.

  • Критически относиться к информации в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-ресурсах.

  • Не переходить по сомнительным ссылкам.

  • Не передавать личные данные или денежные средства третьим лицам.

Напоминаем, что государственные органы не оказывают услуги по возврату денежных средств через мессенджеры, социальные сети или сторонние онлайн-платформы.

В случае выявления подобных фактов, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы или сообщайте в «102».