В Нижегородской области возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

СК возбудил дело после гибели 5 человек при пожаре в частном доме в Выксе.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Выксе, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 5 мая в частном домовладении, расположенном на улице Челюскина в Выксе, произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС России по Нижегородской области обнаружены тела пятерых человек, двое из которых дети.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК России приступили к осмотру места происшествия и тел погибших. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза», — говорится в сообщении.

