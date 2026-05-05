Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки оборвали провода: что известно о сбитии БПЛА в Воронежской области?

17 беспилотников уничтожили в небе над тремя городами и шестью районами.

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку БПЛА на Воронежскую область в ночь на 5 мая, сообщил губернатор Александр Гусев. 17 беспилотников уничтожили в небе над тремя городами и шестью районами.

Люди не пострадали. В одном районе обломки сбитого БПЛА оборвали провода ЛЭП. В результате 160 человек временно оставались без света. К настоящему моменту повреждения устранены. В другом районе обломки повредили погрузчик, автомобиль и посекли забор домовладения.

Опасность атаки БПЛА объявили в регионе в 22:51 4 мая. До 7:28 5 мая под угрозой удара находились областной центр, Нововоронеж, Борисоглебск, Россошанский и Лискинский район. На момент публикации режим беспилотной опасности сохраняется на территории региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше