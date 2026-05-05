Обломки оборвали провода: что известно о сбитии БПЛА в Воронежской области?

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку БПЛА на Воронежскую область в ночь на 5 мая, сообщил губернатор Александр Гусев. 17 беспилотников уничтожили в небе над тремя городами и шестью районами.
Люди не пострадали. В одном районе обломки сбитого БПЛА оборвали провода ЛЭП. В результате 160 человек временно оставались без света. К настоящему моменту повреждения устранены. В другом районе обломки повредили погрузчик, автомобиль и посекли забор домовладения.
Опасность атаки БПЛА объявили в регионе в 22:51 4 мая. До 7:28 5 мая под угрозой удара находились областной центр, Нововоронеж, Борисоглебск, Россошанский и Лискинский район. На момент публикации режим беспилотной опасности сохраняется на территории региона.