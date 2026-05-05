Бесплатные путёвки в санатории получили больше 650 жителей Хабаровского края

Больше 650 жителей Хабаровского края и ЕАО получили с начала года от регионального Отделения СФР бесплатные путевки на санаторное лечение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Путевками и талонами на проезд воспользовались жители Хабаровского края и ЕАО из числа льготных категорий, которые не отказались от получения набора социальных услуг в натуральном виде. Лечение в санатории входит в состав этого набора.
Право на такую поддержку имеют люди с инвалидностью, в том числе дети и их сопровождающие, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Путевки предоставляются по медицинским показаниям. Продолжительность лечения в санатории — 18 дней, для детей- инвалидов и сопровождающих их лиц — 21 день, а для пациентов с болезнями спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней.
— В этом году Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО заключило контракты с 12 санаториями России с учетом их медицинской специализации. Для поправки здоровья жители края и Еврейской автономии могут выбрать санатории в Приморском крае, Оренбургской, Еврейской автономной области, Краснодарском крае, в Крыму, Кабардино-Балкарской Республике, — рассказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Для получения путевки необходимо оформить справку у лечащего врача в поликлинике. Потом останется только подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе регионального Отделения Социального фонда или МФЦ.
Все заявления вносятся в электронный реестр, который обновляется еженедельно. Проверить свой номер в очереди можно через электронный сервис на региональной странице сайта СФР в разделе «Гражданам» в подразделе «Очередь на санаторно-курортное лечение». Для этого необходимо ввести СНИЛС без пробелов и дефисов.
Льготники, а также их сопровождающие, имеют право не только на лечение за счет государства, но и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Если поездка предполагает два или больше видов транспорта, специальные талоны для получения билетов выдаются на каждый из них.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00), а также в соцсетях: МАХ, Вконтакте, Одноклассники.