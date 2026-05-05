Жители Челябинска получат еще два счета за отопление — в мае и июне

На этой неделе Челябинск начали отключать от тепла. Но последние в этом сезоне счета за отопление придут в июне, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК-Челябинск».
Потребителям, у которых дома оборудованы общедомовыми приборами учета, в начале мая поступят счета за апрель — в них войдут показания счетчиков до 26 апреля. А в начале июня будут разосланы квитанции за май, в которых учтут отпущенное тепло за последние числа апреля и начало мая.
Жителям домов, где приборы учета не установлены, начисление выполняется по нормативу: в мае — за апрель, в начале июня — за май, который составит треть от зимнего начисления.
«Оплата по счетчику заметно выгоднее. Установить приборы учета собственники могут самостоятельно, прибегнув к помощи управляющей компании, специализированных организаций, обратившись в свою ресурсоснабжающую организацию», — добавляют в пресс-службе. «УСТЭК-Челябинск» также напоминает, что руководители социально-значимых объектов, расположенных в отдельно стоящих зданиях, могут запросить более позднее отключение отопления. Для этого нужно обратиться в теплоснабжающую организацию.
Этим летом в Челябинске «УСТЭК-Челябинск» проведет реконструкцию 11,4 километра теплосетей, в том числе 7,4 километра муниципальных сетей.