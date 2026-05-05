Разведка США признала провал попытки сократить ядерный потенциал Ирана

Американские разведчики пришли к выводу, что совместная операция США и Израиля не смогла серьезно подорвать ядерную программу Тегерана. Как передает Reuters со ссылкой на данные разведки, в Вашингтоне по-прежнему считают, что Ирану хватит от девяти до двенадцати месяцев для возможного создания атомной бомбы.
По мнению экспертов, запасы высокообогащенного урана в Исламской Республике остаются практически нетронутыми, а их точный объем до сих пор не установлен. Именно этот фактор аналитики называют ключевым при расчете времени на разработку ядерного оружия.
Тем временем посол Ирана в Индии Мохаммад Фатали обозначил позицию своей страны. Дипломат заявил, что главными условиями для возобновления переговоров с Соединенными Штатами являются признание права Ирана на мирный атом и полная отмена санкций.
Фатали подчеркнул, что для Тегерана законное право иранского народа на мирную ядерную энергию не подлежит обсуждению. Он также напомнил, что Иран остается полноправным членом Договора о нераспространении ядерного оружия и всегда действует в рамках международных норм.