Разведка США признала провал попытки сократить ядерный потенциал Ирана

В США считают, что Иран сможет создать ядерное оружие в течение года.

Источник: Комсомольская правда

Американские разведчики пришли к выводу, что совместная операция США и Израиля не смогла серьезно подорвать ядерную программу Тегерана. Как передает Reuters со ссылкой на данные разведки, в Вашингтоне по-прежнему считают, что Ирану хватит от девяти до двенадцати месяцев для возможного создания атомной бомбы.

По мнению экспертов, запасы высокообогащенного урана в Исламской Республике остаются практически нетронутыми, а их точный объем до сих пор не установлен. Именно этот фактор аналитики называют ключевым при расчете времени на разработку ядерного оружия.

Тем временем посол Ирана в Индии Мохаммад Фатали обозначил позицию своей страны. Дипломат заявил, что главными условиями для возобновления переговоров с Соединенными Штатами являются признание права Ирана на мирный атом и полная отмена санкций.

Фатали подчеркнул, что для Тегерана законное право иранского народа на мирную ядерную энергию не подлежит обсуждению. Он также напомнил, что Иран остается полноправным членом Договора о нераспространении ядерного оружия и всегда действует в рамках международных норм.

