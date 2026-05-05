Нижегородцы третьи сутки подряд жалуются на отсутствие мобильного интернета

5 мая выйти в Сеть жители региона могут по-прежнему лишь через Wi-Fi.

Источник: Живем в Нижнем

Мобильный интернет в Нижегородской области не работает уже третий день. 5 мая жители региона снова жалуются на невозможность выйти в Сеть без Wi-Fi.

О проблемах со связью пользователи сообщают в социальных сетях, в том числе и на страницах чиновников.

«Такое ощущение, что мы вернулись в 90-е или начало 00-х. Пожалуйста, включите связь, без неё в современном мире как без рук», — пишет нижегородец.

«Работаем на удалёнке, а интернета нет! И много людей в подобной ситуации, то есть останутся без зарплаты», — переживает нижегородка.

Напомним, вчера поздно вечером в нижегородском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Известно об отмене и задержке самолетов 5 мая.