Схему движения трамваев в центре Перми изменили из-за ремонта путей, сообщили в департаменте трансорта администрации города.
Маршрут № 12 будет перенаправлен до остановки «Станция Пермь II». Это сделано для того, чтобы жители Индустриального района могли по-прежнему добираться до Эспланады.
На время ремонта трамвайных путей будут усилены маршруты № 7 и № 11 — на них пустят дополнительные вагоны. Этими трамваями можно доехать до улицы Максима Горького, Разгуляя и бульвара Гагарина.
Напомним, важный транспортный отрезок между Эспланадой и Театром оперы и балета закрыли на реконструкцию.