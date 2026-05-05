Схему движения трамваев в центре Перми изменили из-за ремонта путей

Отрезок между эспланадой и театром оперы и балета закрыли на реконструкцию.

Схему движения трамваев в центре Перми изменили из-за ремонта путей, сообщили в департаменте трансорта администрации города.

Маршрут № 12 будет перенаправлен до остановки «Станция Пермь II». Это сделано для того, чтобы жители Индустриального района могли по-прежнему добираться до Эспланады.

На время ремонта трамвайных путей будут усилены маршруты № 7 и № 11 — на них пустят дополнительные вагоны. Этими трамваями можно доехать до улицы Максима Горького, Разгуляя и бульвара Гагарина.

Напомним, важный транспортный отрезок между Эспланадой и Театром оперы и балета закрыли на реконструкцию. Какая есть альтернатива и почему к работам приступили именно сейчас — читайте в материале perm.aif.ru.