Суд продлил домашний арест руководителям «Нижегородской областной фармации»

Московский районный суд принял решение оставить под домашним арестом до 26 июня Анну Фаянс, занимающую пост первого заместителя гендиректора «Нижегородской областной фармации», а также Виктора Охотникова, отвечающего за закупки. Информация об этом была предоставлена Объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.