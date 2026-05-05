Суд продлил домашний арест руководителям «Нижегородской областной фармации»

Московский районный суд принял решение оставить под домашним арестом до 26 июня Анну Фаянс, занимающую пост первого заместителя гендиректора «Нижегородской областной фармации», а также Виктора Охотникова, отвечающего за закупки. Информация об этом была предоставлена Объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Важно отметить, что вынесенные решения по обоим фигурантам еще не обрели законную силу, поскольку были поданы апелляции.
Стоит напомнить, что «Нижегородская областная фармация» является ключевым поставщиком медикаментов для медицинских организаций Нижегородской области и управляет обширной сетью, насчитывающей 242 аптеки под брендом «Госаптека». Однако в марте заместителей гендиректора НОФ обвинили в превышении должностных полномочий.