Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почтовики назвали главные ошибки омичей, влияющие на срок доставки посылок

Одной из основных ошибок, допускаемых жителями региона, является некорректное указание индекса и неразборчивое написание адреса.

Источник: Комсомольская правда

В УФПС Омской области назвали основные ошибки, допускаемые жителями региона, которые влияют на скорость доставки почтовых отправлений. Главные из них — ошибка в написании индекса и неразборчивое написание адреса.

Омичи, жалующиеся на длительные сроки доставки отправленных ими посылок, зачастую сами являются причиной означенной проблемы. В УФПС Омской области дали рекомендации жителям региона, которые помогают избежать задержек при доставке почтовых отправлений.

«Очень многое зависит от индекса. Одна ошибка в цифрах может привести к тому, что письмо или бандероль уйдет в другой регион, и лишь после обнаружения неточности вернется на правильный маршрут. Также следует тщательно заполнять адрес. Неполный или некорректно указанный адрес доставки может стать причиной не только увеличения срока, но и невозможности уведомления адресата о поступлении отправления и, соответственно, его вручения. Отдельное внимание стоит уделить упаковке. Она должна быть прочной и соответствовать содержимому. Несоответствие упаковки требованиям или повреждение адресного ярлыка затрудняет сортировку и может потребовать ручной обработки. Это приводит к увеличению сроков пересылки», — говорится в сообщении почтового ведомства.

Также в УФПС Омской области рассказали о дополнительных факторах, влияющих на сроки доставки. К ним относятся сезонные особенности. В частности: весной часть направлений, особенно в северные и труднодоступные регионы, может обслуживаться с изменениями, так как логистика перестраивается, что влияет на сроки.