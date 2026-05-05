Почтовики назвали главные ошибки омичей, влияющие на срок доставки посылок

В УФПС Омской области назвали основные ошибки, допускаемые жителями региона, которые влияют на скорость доставки почтовых отправлений. Главные из них — ошибка в написании индекса и неразборчивое написание адреса.
Омичи, жалующиеся на длительные сроки доставки отправленных ими посылок, зачастую сами являются причиной означенной проблемы. В УФПС Омской области дали рекомендации жителям региона, которые помогают избежать задержек при доставке почтовых отправлений.
«Очень многое зависит от индекса. Одна ошибка в цифрах может привести к тому, что письмо или бандероль уйдет в другой регион, и лишь после обнаружения неточности вернется на правильный маршрут. Также следует тщательно заполнять адрес. Неполный или некорректно указанный адрес доставки может стать причиной не только увеличения срока, но и невозможности уведомления адресата о поступлении отправления и, соответственно, его вручения. Отдельное внимание стоит уделить упаковке. Она должна быть прочной и соответствовать содержимому. Несоответствие упаковки требованиям или повреждение адресного ярлыка затрудняет сортировку и может потребовать ручной обработки. Это приводит к увеличению сроков пересылки», — говорится в сообщении почтового ведомства.
Также в УФПС Омской области рассказали о дополнительных факторах, влияющих на сроки доставки. К ним относятся сезонные особенности. В частности: весной часть направлений, особенно в северные и труднодоступные регионы, может обслуживаться с изменениями, так как логистика перестраивается, что влияет на сроки.