Белстат раскрыл реальные данные о рождаемости в Беларуси

Так, в 2025 году в Беларуси родилось 54 257 детей. годом ранее эта цифра была больше — 58 938 детей. Также, согласно официальным данным, в 2019 году в Беларуси появились 87 602 малыша, в 2018 году — 94 042 ребенка, в 2017 году — более 102,5 тысячи.