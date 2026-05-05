Белстат раскрыл реальные данные о рождаемости в Беларуси

В Белстате опубликовали данные по рождаемости в Беларуси.
Так, в 2025 году в Беларуси родилось 54 257 детей. годом ранее эта цифра была больше — 58 938 детей. Также, согласно официальным данным, в 2019 году в Беларуси появились 87 602 малыша, в 2018 году — 94 042 ребенка, в 2017 году — более 102,5 тысячи.
Регионально лидером по рождаемости является Минск, где за прошлый год на свет появились 9543 новорожденных. В областном срезе лидирует Брестская область — 9285 детей, а за ней идут Минская и Гомельская области, где родились за год 9139 и 8350 детей соответственно.
Новых жителей появилось на свет на Гомельщине за год 8350, на Могилевщине — 6131, на Гродненщине — 6036, на Витебщине — 5773 ребенка.
