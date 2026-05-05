Обнародован график противоклещевой обработки туристических мест Красноярска

На этой неделе в Красноярске обработают от клещей популярные прогулочные маршруты — территории возле визит-центров, пешеходные тропы, детские и спортивные площадки.
Как сообщили в Агентстве по туризму, зачистку проведут:
5 мая: 11:00 — 12:00 — смотровая площадка на Николаевской сопке; 12:00 — 13:00 — экопарк «Юдинская долина»; 16:00 — 17:00 — Восточный вход в нацпарк «Красноярские Столбы». 7 мая: 10:00 — 11:00 — экопарк «Гремячая грива»; 16:00 — 17:00 — визит-центр «Серебряный лог» и верхняя площадка лестницы на Удачном.
«После этого находиться на территории можно только через шесть часов. Обработка помогает снизить риск, но не дает полной защиты. Поэтому при прогулках по природным территориям рекомендуется использовать репелленты и внимательно осматривать себя и одежду после посещения леса. Такие меры позволяют сделать отдых более комфортным и безопасным. Повторную акарицидную зачистку проведут через месяц», — рассказали в Агентстве по туризму.
