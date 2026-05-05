Школьников и студентов Дона обучат цифровой грамотности

Им расскажут, как сохранять спокойствие при звонках телефонных мошенников.

В России стартует цикл уроков по цифровой грамотности. Школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как правильно реагировать на звонки и манипуляции злоумышленников.

Занятия начнутся 4 мая. Темой нового сезона станет телефонное мошенничество. Для школьников уроки проходят в игровом формате при участии цифровых персонажей. Вместе с ними ребята узнают, как в обычном телефонном звонке распознать мошенника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы уберечь себя от уловок телефонных мошенников.

«В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций смартфоны часто становятся инструментом мошенничества и жёстких манипуляций. В преддверии сезона сдачи экзаменов и сессий телефонные мошенники используют схемы, направленные на школьников и студентов, манипулируя их эмоциями и страхами», — прокомментировала начальник повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома» Марина Копрусова.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Образовательная инициатива направлена на поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Эксперты считают, что инициатива поможет пользователям трезво оценивать ситуацию и сохранять спокойствие.