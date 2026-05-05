Экстрасенсы выманили у хабаровчанки 14 млн руб

37 летняя жительница Первого микрорайона Хабаровска стала жертвой мошенников, представившихся экстрасенсами. В феврале прошлого года она откликнулась на интернет объявление об эзотерических услугах, после чего последовала серия переводов средств злоумышленникам, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
После проведения дистанционного «обряда» аферисты заявили женщине, что на неё и её семью наложена сильная порча, несущая смертельную угрозу. Поверив в это, потерпевшая перевела деньги за «снятие проклятия». Далее мошенники действовали по стандартной схеме: требовали оплаты новых сеансов, а при попытках отказаться угрожали здоровью и жизни её ребёнка. За десять месяцев общая сумма переводов составила 13 млн 831 тыс. руб.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полиция напоминает, что предложения о дистанционном гадании, снятии порчи или лечении через интернет могут исходить от организованных групп злоумышленников. Их цель — не помощь, а хищение средств у граждан.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru