Экстрасенсы выманили у хабаровчанки 14 млн руб

После проведения дистанционного «обряда» аферисты заявили женщине, что на неё и её семью наложена сильная порча, несущая смертельную угрозу. Поверив в это, потерпевшая перевела деньги за «снятие проклятия». Далее мошенники действовали по стандартной схеме: требовали оплаты новых сеансов, а при попытках отказаться угрожали здоровью и жизни её ребёнка. За десять месяцев общая сумма переводов составила 13 млн 831 тыс. руб.