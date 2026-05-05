Правительство РФ сократило долги 21 региона по бюджетным кредитам — в их числе Хабаровский край

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей. Из них Хабаровскому краю — на 7,785 млрд. Объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, переселения граждан из аварийного жилья, докапитализации фондов развития промышленности, а также вложений в реализацию национальных проектов. Михаил Мишустин отметил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни людей. Работа по облегчению долговой нагрузки регионов ведется по поручению президента.