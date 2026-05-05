Три человека лишились зрения из-за странных термосов: компании пришлось срочно реагировать

В США из-за дефекта китайского термоса три человека полностью лишились зрения. Как выяснилось, крышки некоторых моделей резко вылетают под давлением, нанося серьезные травмы. Об этом сообщает Oddity Central со ссылкой на жалобы потребителей.
По данным компании Thermos, недостаток обнаружен сразу в нескольких линейках. В термосах нет клапана для сброса давления, поэтому при длительном хранении горячей еды пробка вылетает с огромной скоростью.
Всего поступило 27 жалоб от пострадавших, которые получили рваные раны. В трех случаях врачи зафиксировали «полную потерю зрения».
Компания Thermos уже объявила об отзыве более 8 миллионов таких контейнеров, проданных с 2008 по 2024 год. Производитель признал, что конструктивный недостаток может привести к серьезным травмам. Сейчас компания принимает заявки на компенсацию только от клиентов в США.
