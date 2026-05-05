В Хабаровском крае в Большехехцирском заповеднике зацвели первоцветы

В Хабаровском крае на территории заповедника Большехехцирский заповедник началось массовое цветение первоцветов, — сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Пока на вершинах хребта Хехцир ещё сохраняется снежный покров, на экотропах уже распустились первые весенние растения.
Сотрудники Заповедное Приамурье отмечают, что реки и ручьи в заповеднике освободились ото льда и наполнены водой, а остатки наледи сохраняются лишь локально у берегов. Уровень воды в реке Уссури сейчас ниже нормы.
В природе идёт активное цветение: адониса амурского, ветреницы амурской, хохлатки сомнительной, весенника звездчатого, селезёночника сибирского, фиалки холмовой и гусиного лука Накаи. Отдельно отмечается, что некоторые из этих растений занесены в Красную книгу Хабаровского края.
Как поясняют специалисты, сейчас в заповеднике можно наблюдать ранневесеннюю цветовую гамму — преобладают белые и голубые оттенки. В ближайшее время она сменится на жёлто-синюю палитру. Параллельно начинается распускание почек у черёмухи, малины, яблони, боярышника и ив.
Жизнь оживает и в небе. В районе Уссури и на территории заповедника зафиксированы мандаринки, кряквы, цапли, чомги, чайки, лебеди-кликуны, скопы и орланы-белохвосты. Отмечено также активное поведение поползней и токование у горлиц.
Весна здесь идёт не календарём — она приходит звуком воды, первыми лепестками и осторожным взмахом крыла.