В Хабаровском крае в Большехехцирском заповеднике зацвели первоцветы

В заповеднике «Большехехцирский» началось массовое весеннее цветение.

В Хабаровском крае на территории заповедника Большехехцирский заповедник началось массовое цветение первоцветов, — сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Пока на вершинах хребта Хехцир ещё сохраняется снежный покров, на экотропах уже распустились первые весенние растения.

Сотрудники Заповедное Приамурье отмечают, что реки и ручьи в заповеднике освободились ото льда и наполнены водой, а остатки наледи сохраняются лишь локально у берегов. Уровень воды в реке Уссури сейчас ниже нормы.

В природе идёт активное цветение: адониса амурского, ветреницы амурской, хохлатки сомнительной, весенника звездчатого, селезёночника сибирского, фиалки холмовой и гусиного лука Накаи. Отдельно отмечается, что некоторые из этих растений занесены в Красную книгу Хабаровского края.

Как поясняют специалисты, сейчас в заповеднике можно наблюдать ранневесеннюю цветовую гамму — преобладают белые и голубые оттенки. В ближайшее время она сменится на жёлто-синюю палитру. Параллельно начинается распускание почек у черёмухи, малины, яблони, боярышника и ив.

Жизнь оживает и в небе. В районе Уссури и на территории заповедника зафиксированы мандаринки, кряквы, цапли, чомги, чайки, лебеди-кликуны, скопы и орланы-белохвосты. Отмечено также активное поведение поползней и токование у горлиц.

Весна здесь идёт не календарём — она приходит звуком воды, первыми лепестками и осторожным взмахом крыла.