Вспышки на Солнце не вызывают мигрень — названа реальная причина

Солнечные вспышки, вызывающие возмущения магнитосферы Земли, не являются причиной мигрени. Основной фактор развития головной боли связан с состоянием нервной системы.

Отмечается, что излучение Солнца способно воздействовать на верхние слои атмосферы, нарушая работу связи и навигационных сигналов, однако до поверхности Земли в форме, способной повлиять на человека, оно не доходит, проинформировал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Причиной мигрени называют перегрузку нервной системы и снижение способности организма адаптироваться к изменениям. Это состояние формируется на фоне стресса и перенапряжения.

Дополнительными триггерами могут выступать внешние условия, включая жару, духоту, повышенную влажность, а также употребление алкоголя.

Также предупреждается об опасности прямого взгляда на Солнце. Роговица и хрусталик фокусируют лучи на сетчатке, усиливая их воздействие и создавая риск ожога тканей глаза.

Повреждение может происходить незаметно, поскольку в сетчатке отсутствуют болевые рецепторы. Через несколько часов возможно развитие воспаления и рубцевания, а возникающие нарушения зрения, включая слепые пятна, могут оказаться необратимыми.

