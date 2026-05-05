Вспышки на Солнце не вызывают мигрень — названа реальная причина

Солнечные вспышки, вызывающие возмущения магнитосферы Земли, не являются причиной мигрени. Основной фактор развития головной боли связан с состоянием нервной системы.
Отмечается, что излучение Солнца способно воздействовать на верхние слои атмосферы, нарушая работу связи и навигационных сигналов, однако до поверхности Земли в форме, способной повлиять на человека, оно не доходит, проинформировал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Причиной мигрени называют перегрузку нервной системы и снижение способности организма адаптироваться к изменениям. Это состояние формируется на фоне стресса и перенапряжения.
Дополнительными триггерами могут выступать внешние условия, включая жару, духоту, повышенную влажность, а также употребление алкоголя.
Также предупреждается об опасности прямого взгляда на Солнце. Роговица и хрусталик фокусируют лучи на сетчатке, усиливая их воздействие и создавая риск ожога тканей глаза.
Повреждение может происходить незаметно, поскольку в сетчатке отсутствуют болевые рецепторы. Через несколько часов возможно развитие воспаления и рубцевания, а возникающие нарушения зрения, включая слепые пятна, могут оказаться необратимыми.
Читайте также: Хантавирусы дают жар и кровотечения — Онищенко оценил риск.