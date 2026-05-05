Макрон запел, пока Пашинян играл на барабанах на ужине в Ереване

Макрон спел песню великого шансонье Азнавура на ужине с Пашиняном в Ереване.

Во время ужина в Ереване президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно запел. Французский лидер исполнил песню, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах. Вместе с ними выступил и президент Армении Ваагн Хачатурян, который играл на фортепиано. Три исполнило композицию великого шансонье Шарля Азнавура.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как улыбающийся Макрон с микрофоном в руке сидит рядом с президентом Армении, который играет на рояле, и поет, а Пашинян аккомпанирует ему на ударных инструментах.

Государственный ужин был дан по случаю визита президента Франции в Армению. Мероприятие прошло накануне вечером, 4 мая, в президентской резиденции.

Как писал KP.RU, ранее Пашинян рассказал, что приобрел онлайн-уроки игры на ударных. По его словам, пока он только учится игре на барабанах.

