В центре Красноярска открыли выставку фотографий Великой Победы

Фотовыставку «Этот день мы приближали как могли» открыли в красноярском сквере имени Ф. Э. Дзержинского 5 мая — за несколько дней до 81 годовщины Великой Победы. Среди фоторабот, с которыми могут ознакомиться красноярцы в любое время, есть кадры из архивов военной фотохроники ТАСС. [caption id= «attachment_366026» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Но особое место в фотовыставке занимают работы красноярца Игоря Венюкова, фотокорреспондента газеты «Красноярский рабочий», и фотографа Степана Малобицкого, чьи фотографии предоставили Красноярский краеведческий музей и музейный центр «Площадь Мира». [caption id= «attachment_366027» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Организатором выставки выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Ведомство уже не в первый раз становится автором городских фотовыставок. Открывшаяся выставка — это уже традиционный наш формат. Проводим на протяжении последних пяти лет. Выставка состоит из двух основных частей. Это те фотоснимки, которые нам бережно передали из краевых музеев. Здесь есть фотографии и неизвестных авторов, а есть работы заслуженных фотографов, в свое время трудившихся в Красноярском крае. И вторая часть — легендарные фотоснимки, которые предоставляет нам ТАСС. Мы постарались в этом году сделать так, чтобы фотовыставка в себе отразила и тыловую часть, потому что Красноярск — город трудовой доблести, и те редкие фотоснимки, которые были сделаны во время войны на передовой, — отмечает руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. На кадрах, представленных на выставке, показаны люди, которые в годы войны трудились в тылу и без остановки вставали к станкам на крупнейших предприятиях края — это герои нашего региона. [caption id= «attachment_366028» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Выставка имеет и тематическое оформление. Центральным элементом экспозиции служит образ железнодорожного моста, вдоль которого выстроен фотографический ряд. Это показывает роль «главной артерии» того времени — железную дорогу, связывающую не только производственные цепочки, но и судьбы людей. [caption id= «attachment_366029» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] В целом же на выставке показано порядка 50 работ. Каждая имеет описание события. Экспозиция будет работать до конца мая.