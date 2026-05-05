Жителей Башкирии предупредили о хлорировании питьевой воды

Жителей Баймака предупредили о плановом хлорировании воды в системе водоснабжения. Гипохлорит натрия заведут в питьевую воду в 17 часов 5 мая. Обработка продлится до полудня 6 мая.
«Вода для питьевых нужд будет не пригодна. Жителям необходимо сделать запас питьевой воды и в указанный период не использовать воду для питья и приготовления пищи. После завершения хлорирования, воду можно будет использовать без ограничений. Если, открыв дома кран, чувствуется запах хлора от воды, то воду нужно спустить до исчезновения запаха (20−30 минут)», — предупредили в ресурсоснабжающей организации.
Баймакцам рекомендовано при хлорировании системы использовать фильтры, вымораживать воду, очищать воду шунгитом или кремнием. В случае необходимости использования воды для питья, нужно дать воде отстояться и прокипятить.