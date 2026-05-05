Мэр объявил дату отключения отопления в Красноярске

Общегородской отопительный сезон в Красноярске завершится 6 мая. Об этом сообщил мэр.

Общегородской отопительный сезон в Красноярске завершится 6 мая. Об этом сообщил мэр.

«Последние пять дней подряд в городе, по данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха держится на отметке +13 °C. А нормативный показатель, напомню, — выше +8 °C», — написал в своих соцсетях Сергей Верещагин.

После прекращения подачи тепла службы начнут готовиться к очередному сезону. Глава города поставил им задачу отработать недочеты, которые были выявлены в период сильных морозов — прошедшей зимой на холод в квартирах пожаловались более 350 красноярцев. На летний период запланированы работы по исправлению причин некачественного отопления.

Напомним, в 2025 году отопительный сезон в Красноярске завершился 19 мая, в 2024 году — 12 мая, в 2023 — 19 мая, в 2022 — 15 мая.

