Красноярцев попросили заранее приходить на праздничные площадки 9 мая и перечислили все запреты

В Красноярском крае готовятся к обеспечению безопасности во время празднования Дня Победы.
Как рассказали в полиции, 9 мая праздничные события охватят более 300 населеных пунктов региона.
«На всех площадках проведут необходимые проверки. Территории заранее обследуют кинологи, сотрудники Росгвардии и другие специалисты. Кроме того, будет ограничен проезд транспорта к местам проведения мероприятий». — рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Иван Мыглан.
Особое внимание уделят площадкам с большим скоплением людей. Жителей просят приходить на мероприятия заранее, особенно если они планируют посетить события на пр. им. газеты «Красноярский рабочий». По словам организаторов, резкий наплыв людей за короткое время может создавать опасные ситуации из-за плотной толпы.
Горожанам также напоминают, что на праздничные площадки нельзя будет проносить оружие, жидкости, легковоспламеняющиеся вещества и беспилотные летательные аппараты. Самокаты и велосипеды к местам проведения мероприятий также не допустят.
Кроме того, в регионе будут действовать дополнительные ограничения. Согласно указу губернатора № 361, 8 и 9 мая запрещено использовать пиротехнику. Также будет ограничена продажа алкоголя, за исключением предприятий общественного питания.
Родителям рекомендуют внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра в местах массового скопления людей.
Начальник ГАИ Сергей Молявко призвал красноярцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте к проспекту Красноярский рабочий.
«Лучше воспользоваться общественным транспортом», — отметил он.
Проспект Красноярский рабочий перекроют с 14:00 8 мая. Ограничения связаны с обследованием территории перед праздничными мероприятиями. Также будут закрыты участки на проспекте Юности и улице Семафорной. Движение перенаправят по улицам Мичурина и Волжской.
С 7 по 13 мая в Красноярске будет усилено патрулирование ГИБДД. Автомобили, оставленные в зоне ограничений, эвакуируют на парковку магазина «О’кей».
Тем, кто всё же планирует добираться на личном автомобиле, рекомендуют выбирать маршрут через мост «три семерки». Однако в ведомствах подчеркивают: самым удобным вариантом в праздничные дни станет общественный транспорт или пешаяпрогулка.