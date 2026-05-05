Диетолог Редина назвала топ неожиданных продуктов, вызывающих изжогу

Изжога часто ассоциируется с жирной или острой едой, но на самом деле перечень продуктов, которые могут её вызвать, гораздо шире. Даже полезные и привычные продукты, такие как апельсины, сыр и чеснок, могут стать причиной неприятных ощущений. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Фрукты и ягоды.
По словам специалиста, даже фрукты, которые мы обычно считаем безопасными, могут вызвать изжогу. Цитрусовые, яблоки и кислые ягоды могут раздражать слизистую оболочку желудка.
«Многие удивляются, когда узнают, что апельсины или зелёные яблоки могут спровоцировать изжогу. Но при чувствительности желудка это довольно распространённая реакция. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта», — отметила Редина.
Молочные продукты.
Молоко и некоторые молочные продукты тоже могут вызывать дискомфорт. Несмотря на то что молоко часто называют «обволакивающим» продуктом, его эффект кратковременный.
Через некоторое время после употребления молока может начаться усиленная выработка желудочного сока, что, наоборот, усиливает изжогу. Особенно это касается жирных сливок, сыра и мороженого.
Кофе и чай.
Многие не связывают изжогу с напитками, но именно они часто становятся её причиной. Кофе, крепкий чай и некоторые травяные отвары могут расслабить пищеводный сфинктер. Это приводит к тому, что желудочный сок легче попадает в пищевод, вызывая жжение.
Хлеб и выпечка.
Хлебобулочные изделия тоже могут вызывать изжогу, особенно свежая выпечка и продукты из белой муки. Дрожжи и высокая степень переработки могут вызывать брожение и повышенное газообразование.
Овощи.
Некоторые овощи, несмотря на их пользу, также могут вызывать изжогу. Речь идёт о помидорах, луке и чесноке. Эти продукты содержат вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка, особенно при употреблении в сыром виде. При проблемах с желудочно-кишечным трактом их лучше ограничить или подвергать термической обработке.
Что исключить при проблемах с ЖКТ.
При регулярной изжоге важно пересмотреть свой рацион и исключить кислые фрукты, жирную пищу, кофе, алкоголь и свежую выпечку.
«Рацион должен быть щадящим: тёплая, неострая пища, приготовленная простыми способами. Важно не переедать», — подытожила эксперт.