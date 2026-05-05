«Бывает некомфортно»: Снигирь рассказала, из-за чего сердится на Цыганова

Актриса Юлия Снигирь рассказала, из-за чего иногда сердится на своего супруга, актера Евгения Цыганова.
По ее словам, жизнь двух актеров в одной семье может быть непростой, однако они с Цыгановым научились находить баланс и договариваться. Она отметила, что в их отношениях бывают ситуации, когда уступает он, а иногда — она, при этом существуют вещи, которые ее раздражают в супруге.
Актриса подчеркнула, что совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями, созданием домашнего уюта и воспитанием сына непросто. Она считает себя достаточно организованным человеком с четким пониманием планов и порядка действий, однако отмечает, что муж и ребенок нередко действуют спонтанно, что вызывает у нее недовольство.
Снигирь добавила, что обращала внимание на людей, умеющих грамотно организовывать отдых и повседневную жизнь: выбирать комфортные отели и рестораны, эффективно распределять время. Она стремится к подобному подходу и считает, что уже добилась в этом определенных успехов.
— А с другой — вокруг меня много близких людей, которые катастрофически этого не умеют. И я с ужасом понимаю, что они в этом своем неумении такие яркие. Классные. В них спонтанность, и за этой спонтанностью — жизнь. Это есть в муже Жене Цыганове, к сожалению. Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно, — заявила Снигирь в беседе с Sobaka.ru.
