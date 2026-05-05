Ветеран СВО Леонид Стрелков открыл бизнес по обучению управлением дронами

Ветеран СВО Леонид Стрелков запустил предпринимательский проект по обучению управлением квадрокоптерами благодаря программе «СВОй бизнес». Он прошел обучение в июле 2025 года и сейчас развивает центр по подготовке операторов БПЛА. Об этом сообщает РИК НРО «Единая Россия».
Леонид получил социальный контракт, на который закупил оборудование для обучения: пульты управления и VR-очки. На площадке военно-патриотического центра «Авангард» он проводит занятия на симуляторах для детей и взрослых, а также выезжает на индивидуальные мастер-классы.
«Идея была, но я не знал, с чего начать и как к ней подойти. Программа “СВОй бизнес” дала мне системное понимание предпринимательства: погрузила с нуля в финансы, научила работать с клиентами. Именно на обучении я смог превратить свои мысли в цифры и по-настоящему воплотить задуманное в жизнь. Я познакомился с экспертами, которые направили меня и дали ценные советы. Мы до сих пор на связи — в любой момент могу обратиться за помощью. А ещё к бизнесу подключилась мама: она поддержала проект и стала моим соорганизатором. Теперь мы вместе развиваем наше общее дело», — рассказал Леонид Стрелков.
Леонид ушел на СВО добровольцем, последовав примеру отца. Именно на передовой он освоил профессию оператора БПЛА. Служил на Донецком направлении, освобождал Бахмут и Часов Яр. Проводил беспилотниками разведку территорий, а также обучал пилотированию вновь прибывших бойцов. За выполнение боевых задач награжден медалью «За отвагу».
Федеральная программа по предпринимательству «СВОй бизнес» реализуется партией «Единая Россия», «Опорой России» и Корпорацией МСП с марта 2025 года. В рамках проекта участники получают не только теоретическую базу в области предпринимательской деятельности, но и практические инструменты для запуска и развития бизнеса, в том числе узнают о действующих финансовых мерах поддержки.
«Задача проекта “СВОй бизнес” — помочь человеку структурировать идею, получить необходимые знания и опору для первых шагов в предпринимательстве История Леонида Стрелкова — один из примеров того, как участники программы находят своё направление и последовательно его развивают. Со своей стороны мы продолжаем сопровождение выпускников проекта, помогаем с экспертной поддержкой, навигацией по мерам государственной помощи и развитием деловых связей. “СВОй бизнес” — это не разовая образовательная программа, а системная работа, направленная на устойчивое развитие предпринимательских инициатив и успешную адаптацию к гражданской жизни», — отметила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Ольга Никитина.
