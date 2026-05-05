В сквере Дзержинского в Красноярске открылась фотовыставка ко Дню Победы

В сквере имени Дзержинского в Красноярске начала работу уличная фотовыставка «Этот день мы приближали, как могли», приуроченная к 81-й годовщине Великой Победы.
Основу экспозиции составили снимки из архивов военной фотохроники ТАСС, а также фотографии из Красноярского краеведческого музея и музейного центра «Площадь мира». Особое место заняли работы красноярца Игоря Венюкова — фотокорреспондента газеты «Красноярский рабочий», который делал снимки на передовой. Также представлены снимки Степана Малобицкого, чье имя стало символом визуальной летописи Красноярского края. На кадрах — заводские цеха, работавшие круглые сутки, эвакуированные, дети у станков, женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин.
«Эта выставка — уже традиционный формат, мы открываем ее в сквере Дзержинского не первый год. В этот раз постарались сделать так, чтобы она отразила и тыловую часть, потому что Красноярск — город трудовой доблести. Вместе с этим представлены и редкие снимки, которые были сделаны военными фотографами», — рассказала руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.
Центральный элемент экспозиции — метафорический железнодорожный мост, вдоль которого выстроен основной фотографический ряд. Образ выбран не случайно: именно железная дорога была главной артерией войны, по которой на фронт уходили эшелоны с солдатами, а обратно возвращались санитарные поезда с ранеными. Всего на выставке представлено около 50 работ, каждая сопровождается описанием события, места и времени съемки.
«Такие выставки очень важны, они показывают детям живую историю, а не просто картинки в учебниках. Дочка рассматривала снимки и задавала вопросы, а это дорогого стоит», — поделилась красноярка Елена.
Экспозиция будет работать до конца мая, вход свободный.
