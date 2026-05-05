Володин анонсировал новые законы для защиты граждан от мошенников

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о положительной динамике в борьбе с киберпреступностью и анонсировал ужесточение мер защиты граждан. Подробностями он поделился в мессенджере Макс.
По данным МВД, за первый квартал 2026 года общее количество случаев мошенничества сократилось на 18,3%, а дистанционных — почти на 23%.
Статистика также фиксирует снижение числа онлайн-краж (минус 14,1%) и преступлений с использованием IT-технологий (минус 29,5%). Кроме того, в Центробанк по вопросам финансового мошенничества стало обращаться на 40% меньше граждан. Володин подчеркнул, что это прямой результат системной работы, которую ведут законодатели.
С 2025 года Госдума приняла уже 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенниками. Однако парламентарии намерены идти дальше. Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время будет продолжено рассмотрение новых законопроектов с комплексными мерами защиты.
В частности, планируется ввести маркировку международных звонков, чтобы каждый человек видел, что ему звонят из-за границы. Также депутаты предлагают разрешить покупку для детей специальных защищенных сим-карт. Ещё одна важная норма касается восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги»: сделать это можно будет только доверенными способами, что обезопасит личные данные людей.
