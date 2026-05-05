Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин анонсировал новые законы для защиты граждан от мошенников

Володин указал на положительную динамику в борьбе с киберпреступностью.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о положительной динамике в борьбе с киберпреступностью и анонсировал ужесточение мер защиты граждан. Подробностями он поделился в мессенджере Макс.

По данным МВД, за первый квартал 2026 года общее количество случаев мошенничества сократилось на 18,3%, а дистанционных — почти на 23%.

Статистика также фиксирует снижение числа онлайн-краж (минус 14,1%) и преступлений с использованием IT-технологий (минус 29,5%). Кроме того, в Центробанк по вопросам финансового мошенничества стало обращаться на 40% меньше граждан. Володин подчеркнул, что это прямой результат системной работы, которую ведут законодатели.

С 2025 года Госдума приняла уже 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенниками. Однако парламентарии намерены идти дальше. Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время будет продолжено рассмотрение новых законопроектов с комплексными мерами защиты.

В частности, планируется ввести маркировку международных звонков, чтобы каждый человек видел, что ему звонят из-за границы. Также депутаты предлагают разрешить покупку для детей специальных защищенных сим-карт. Ещё одна важная норма касается восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги»: сделать это можно будет только доверенными способами, что обезопасит личные данные людей.

Напомним, что в последнее время в правительстве активно работают над повышением уровня борьбы государства с мошенниками. Было введено и предложено много методов по сокращению угроз для россиян.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше