Областной прокурор потребовал «более наступательно и активно» строить велодорожку на Куршской косе

Прокурор Калининградской области Максим Попов потребовал «более наступательно и активно» строить велодорожку на Куршской косе. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 мая.
По словам руководителя ведомства, проект «Куршский велотракт» превратился в долгострой. Заместитель директора национального парка Алексей Иванцов уточнил, что подрядчик обещает в мае завершить участок от Зеленоградска до контрольно-пропускного пункта, до конца августа — полностью сдать объект.
У нас проект довольно-таки длинный — [в перспективе] соединение Балтийской и Куршской косы. Наши проверочные мероприятия в еженедельном режиме показывают, что там сил и средств недостаточно, плюс пассивная работа подрядной организации. Поэтому вы своих подчинённых сориентируйте. По крайней мере, работы должны вестись более наступательно и активно, — обратился к Иванцову Максим Попов.
Велодорожка «Куршский велотракт» шириной три метра пройдёт от Зеленоградска до посёлка Морское. Общая протяжённость составит 44 километра. С компанией «ПСК Луч» заключили контракт на 402,6 миллиона рублей в июле 2022 года. Из-за роста цен на материалы строительство подорожало на 120 миллионов.
Первый участок велодорожки на Куршской косе открыли в июне 2023-го. Полностью сдать объект планировали в декабре того же года, однако работы серьёзно затянулись. В нацпарке объясняли сдвиг сроков погодными условиями, удорожанием материалов и невыполнением подрядчиком обязательств. При строительстве выявили серьёзные нарушения. В администрации учреждения проводили оперативные мероприятия.