Как в Калининграде будет ходить транспорт во время репетиции парада Победы

Центр города будет перекрыт для движения 5 мая с 19:00 до 24:00.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде трамваи 5 мая будут ходить только до 19:00. Автобусы и троллейбусы изменят свои привычные маршруты, об этом рассказали в городской администрации.

С 19:00 до 23:00 троллейбусы пустят по следующей схеме:

маршрут № 1 направят по Ленинскому проспекту — ул. Шевченко — Пролетарской — Черняховского — Горького — Гайдара — Советскому проспекту, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту; маршрут № 2, направят по Московскому проспекту — ул. Д. Донского — Генерал-фельдмаршала Румянцева — Свободной. В обратном направлении — по тому же маршруту; маршрут № 7 направят по ул. Горького — Черняховского — Пролетарской — Шевченко — Ленинскому проспекту — Московскому проспекту, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

С автобусными маршрутами всё гораздо сложнее:

следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского и А. Невского, направят по Ленинскому проспекту — ул. Шевченко — Пролетарской — Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту; следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира, направят по Ленинскому проспекту — Московскому проспекту, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева — Д. Донского — Свободной — проспекту Мира и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении: по проспекту Мира — ул. Сержанта Колоскова — Генерал-фельдмаршала Румянцева — Московскому проспекту — Ленинскому проспекту и далее согласно существующим схемам движения; следующие с проспекта Мира на ул. Черняховского, направят по.

проспекту Мира — ул. Космонавта Леонова — К. Маркса — Кирова — Советскому проспекту — ул. Генерал-лейтенанта Озерова — Горького — Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении: по ул. Черняховского — Горького — Генерал-лейтенанта Озерова — Советскому проспекту — ул. Кирова — К. Маркса — Комсомольской — проспекту Мира и далее согласно существующим схемам движения; следующие с ул. Нарвской на Ленинский проспект, направят по.

Советскому проспекту — ул. Кирова — К. Маркса — Комсомольской —.

проспекту Мира — ул. Сержанта Колоскова — Генерал-фельдмаршала Румянцева — Московскому проспекту — Ленинскому проспекту и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении: по Ленинскому проспекту — Московскому спроспекту — ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева — Д. Донского — Свободной — проспекту Мира — ул. Космонавта Леонова — К. Маркса — Кирова — Советскому проспекту — ул. Нарвской и далее согласно существующим схемам движения; следующие с ул. Нарвской на Черняховского, направят по ул. Нарвской — Советскому проспекту — ул. Генерал-лейтенанта Озерова — Горького — Черняховского и далее согласно существующим схемам движения в обоих направлениях.

В Калининграде на время репетиции парада Победы во вторник, 5 мая, с 19:00 до 24:00 перекроют улицы в центре города.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
