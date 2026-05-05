В Красноярске начали обработку территорий от клещей

В Красноярске стартовала сезонная обработка территорий от клещей. На выходных подрядные организации уже провели работы в разных районах города. Обработка выполнена на улицах Сергея Лазо и Энергетиков, в микрорайонах Чижи и Преображенский, у озер на улице Судостроительной, а также в поселке Бадалык и на других участках. Перед началом работ специалисты проводят энтомологическое обследование. Препараты начинают действовать в течение часа, но в первые дни клещи могут оставаться активными. Поэтому горожанам рекомендуют воздержаться от прогулок по обработанным территориям в течение нескольких суток. Позже специалисты повторно обследуют участки и при необходимости проведут дополнительную обработку. Всего в этом году по муниципальным контрактам планируется обработать более 606 гектаров. Работы пройдут на территориях рядом с зелеными зонами и в жилых кварталах, где ранее фиксировали активность клещей. Также обработка проводится по заявкам жителей. Если клещи обнаружены в парках, скверах или вдоль дорог, об этом можно сообщить по телефону 223−85−05 — специалисты выедут на место и, при подтверждении, проведут обработку. За счет бюджета обрабатываются только муниципальные территории, а дворы и частные участки собственники могут обработать самостоятельно, — уточнили в мэрии Красноярска. Напомним, что в Красноярске работает горячая линия по вопросам защиты от клещей.