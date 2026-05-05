Politico: Мерц вновь перешел к тактике лести для борьбы с гневом Трампа

После ряда резких заявлений с критикой операции США на Ближнем Востоке, немецкий канцлер Фридрих Мерц перешел к тактике лести в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Причиной тому послужило удар главы Белого дома в самое слабое место ФРГ — решение вывести свой контингент из Германии, пишет Politico.
Журналисты отмечают, что зависимость Берлина от США в вопросах безопасности, далеко не единственная. Трамп может серьезно ударить и по экономике страны, ориентированной на экспорт.
Но, несмотря на жесткость американских угроз, Мерц и его министры сейчас начали преуменьшать риски и возвращаться к своему традиционному плану — говорить Трампу именно то, что он хочет услышать, как по вопросам торговли, так и по поводу войны в Иране. Так, считают немецкие политики, Мерц пытается спасти оставшиеся хорошие отношения с помощью мягкого подхода.
Ранее президент США выдал сразу три сенсации: американцы могут уйти из Германии, Италии и Испании. В ответ на это, немецкий канцлер признался, что не испытывал удивления после новости о выводе пяти тысяч американских военных с территории ФРГ.