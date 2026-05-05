Врач Павлова: куркумин помогает при диабете, но отправляет в больницу

Куркумин — активное вещество куркумы, заинтересовал ученых как возможный инструмент в борьбе с диабетом. Новое исследование показало, что это вещество снижает инсулинорезистентность, блокируя механизмы хронического воспаления, и защищает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.
Эндокринолог Зухра Павлова в своем канале обращает внимание на другую сторону этой истории — и она куда менее оптимистична. Пока одни изучают пользу куркумина в лаборатории, врачи уже фиксируют тяжелые последствия его бесконтрольного приема. Павлова рассказала о пациентке, которая принимала добавку с куркумой просто для здоровья — без каких-либо проблем с печенью в анамнезе. Через несколько недель женщина оказалась в больнице с острой печеночной недостаточностью.
С 2021 по 2022 год число зафиксированных случаев токсического поражения печени от куркумы выросло в 10 раз. Сегодня куркумин входит в список наиболее частых компонентов БАДов, прием которых заканчивается госпитализацией. Отдельную опасность представляет пиперин — экстракт черного перца, который производители добавляют в капсулы с куркумином для лучшего усвоения.
По рекомендациям ВОЗ, безопасная суточная доза куркумина составляет до 3 мг на килограмм веса. Для человека весом 68 кг это максимум 200 мг в день. В большинстве БАДов дозировки значительно превышают этот порог.
