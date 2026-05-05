В Самару привезли все запланированные на 2026 год трамваи «Львенок»

Все запланированные к поставке на 2026 год новые трамваи «Львенок» уже привезли в Самару. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава города Иван Носков. Напомним, что в 2025 году в город привезли 40 новых трамваев «Львенок» и три «Витязя», а на 2026 год была запланирована поставка еще 31 «Львенка». Трамваи начали привозить еще в январе 2026 года.